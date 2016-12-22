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Песков исключил присутствие Путина на матче Россия — Испания
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Песков исключил присутствие Путина на матче Россия — Испания
ЧМ-2018, 14:19
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Песков исключил присутствие Путина на матче Россия — Испания

Президент России Владимир Путин не пойдет на матч Россия — Испания, который пройдет в воскресенье, 1 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу», — пояснил Песков.

Он добавил, что тем не менее глава государства будет болеть за сборную России.

Также Песков сообщил, что у российских властей «нет специальной задумки» приглашать президента США Дональда Трампа на финальный матч. Он добавил, что для посещения матчей чемпионата специальных приглашений не требуется.

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Ранее президент заявил, что собирается смотреть матч. «Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю», — говорил он.

Путин присутствовал на первом матче с участием сборной России. Тогда команда обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Матч Россия — Египет, закончившийся со счетом 3:1, президент посмотреть не мог, поскольку в это время ​возвращался на самолете из Минска. О результатах ему сообщили сразу после приземления. «Отреагировал он, как и вся наша страна, весьма позитивно», — рассказывал Песков.

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Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. 1 июля сборная России встретится в 1/8 финала с командой Испании на московском стадионе «Лужники».

Теги: Футбол , Владимир Путин
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