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Путин рассказал о планах посмотреть матч Россия — Испания
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Путин рассказал о планах посмотреть матч Россия — Испания
ЧМ-2018, 14:44
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Путин рассказал о планах посмотреть матч Россия — Испания
Владимир Путин выразил желание посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют Россия и Испания. Ранее он лично присутствовал только на одной игре сборной — стартовом матче с Саудовской Аравией
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин намерен посмотреть матч Россия — Испания, который пройдет в воскресенье, 1 июля, однако не уверен, что сможет увидеть его вживую. Об этом сообщает ТАСС.

«Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю», — рассказал президент.

Путин лично посетил первый матч, сыгранный Россией на ЧМ-2018, — игру против Саудовской Аравии 14 июня. Путин наблюдал за ходом игры вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также президентом ФИФА Джанни Инфантино. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российских игроков.

Как Путин реагировал на голы во время матча-открытия ЧМ. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Как рассказал позднее тренер россиян Станислав Черчесов, после игры Путин позвонил ему, поздравил и попросил поблагодарить футболистов за победу.

Матч России с Египтом президент посмотреть не смог, потому что во время игры возвращался на самолете из Минска. О результатах ему сообщили сразу после приземления в Москве. По словам пресс-секретаря государства, итоги матча (Россия выиграла у Египта со счетом 3:1) Путина порадовали. «Отреагировал он, как и вся наша страна, весьма позитивно», — рассказал Песков.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Владимир Путин
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