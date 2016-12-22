Кабмин задумался о субсидировании турпутевок в Россию

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос субсидирования въездного туризма. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Так, предлагается проработать стимулирование въездного турпотока из «целевых стран» за счет компенсации части стоимости путевки. Также проработать предлагается сертификацию и адаптацию услуг.

Как заявил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов, компенсация части затрат на турпоездку в Россию позволит сохранить поток иностранцев после завершения чемпионата мира по футболу.​ «Это важно, потому что будет активно развиваться постчемпионатское наследие — большое количество иностранных граждан узнали в связи с ЧМ-2018 о том, что наша страна очень гостеприимна и что у нас различные интересные туристские предложения», — сказал он.

Чемпионат мира по футболу продлится в России до 15 июля, матчи проходят в 11 городах страны. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проведение чемпионата приведет к увеличению туристического потока в Москву на 10%.