Семья обратившейся к Путину Ирины Баракат прилетела в Петербург из Сирии

Семья пострадавшей в Алеппо уроженки Украины Ирины Баракат, обратившейся за помощью к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, прибыла в Санкт-Петербург из Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что мужа и трех детей Баракат доставили самолетом Ту-134 Министерства обороны России на аэродром Западного военного округа города утром в пятницу.

Украинка Ирина Баракат летом 2016 года во время обстрела боевиков в Алеппо потеряла руку и ногу. Ее отправили в Санкт-Петербург, где она по сей день проходит лечение. В ходе прямой линии в начале июня она обратилась к президенту России с просьбой о российском гражданстве и возможностью увидеться с семьей: ее муж и дети — граждане Сирии.

25 июня стало известно, что Владимир Путин подписал указ о предоставлении Ирине Баракат российского гражданства.







