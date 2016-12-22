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В Совфеде прокомментировали планы ЕС продлить санкции против России
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В Совфеде прокомментировали планы ЕС продлить санкции против России
Политика, 10:06
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В Совфеде прокомментировали планы ЕС продлить санкции против России

Продление Евросоюзом антироссийских санкций позволит Украине саботировать выполнение минских соглашений, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нынешнее решение ЕС, увы, не про Россию, а про Украину. Де-факто ей и далее позволяется саботировать выполнение минских соглашений в угоду геополитическим амбициям антироссийски настроенной части Евросоюза», — заметил сенатор.

СМИ узнали о решении саммита ЕС продлить санкции против России
Политика

По мнению Косачева, налицо разброс мнений стран ЕС по санкциям: «от «железобетонной» Польши до все более сомневающейся Италии». При этом все больше членов Евросоюза склоняются к точке зрения второй, поскольку налицо бессмысленность санкций, подчеркнул он. Кроме того, на политиков давит бизнес, поскольку антироссийские ограничения наносят ЕС не меньший ущерб.

«Если бы у сторонников отмены санкций появились бы хоть какие-то аргументы, какой-то повод пересмотреть санкционирую политику, сохранив лицо Евросоюзу, решение тут же оказалось бы иным», — написал сенатор.​

Косачев добавил, что аргументов по Крыму у ЕС нет, поэтому данная часть пакета либо приобретет имманентный характер, либо ее снимут. «Как это сделать без потери лица для ЕС — головная боль Брюсселя, но выход придется найти», — отметил глава комитета.

Ранее 29 июня дипломатический источник Reuters сообщил, что на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение продлить санкции против России на шесть месяцев — до конца января 2019 года. Информацию подтвердил также источник ТАСС. ЕС продолжит поддерживать ограничения, введенные в отношении российского финансового и энергетического сектора.

Ранее советник президента США Джон Болтон заверил, что позиция США по антироссийским санкциям ЕС остается неизменной: они должны продолжать действовать.

Незадолго до саммита премьер Италии Джузеппе Конти выступил против автоматической пролонгации санкций, отметив, что они должны быть «средством, а не целью».

Теги: Санкции , Константин Косачев
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