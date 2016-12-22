ЕС высказался за новый механизм введения санкций для борьбы с химоружием

Страны ЕС приняли решение ввести новый режим для борьбы с применением химического оружия. Об этом говорится в документе по итогам заседания ЕС в Брюсселе.
«Саммит призывает принять новый режим ЕС по ограничительным мерам распространения химического оружия», — говорится в документе.
На заседании приветствовали предложение о совместном противостоянии стран Евросоюза гибридным, химическим, биологическим, радиационным и ядерным угрозам. Отмечается, что ЕС обязуется поддерживать осуществление результатов внеочередной сессии Конференции государств — участников Конвенции по химическому оружию (КХО).
Специальная сессия Конференции государств — участников КХО проходила в Гааге 26–27 июня. Ее созвали по инициативе Великобритании, чтобы обсудить расширение полномочий ОЗХО.
В среду страны-участницы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняли проект Великобритании, который наделяет организацию правом устанавливать виновных в химатаках. Из-за поступившего британского предложения в организации образовался раскол — проект Лондона поддержали 82 страны, выступили против — 24, в том числе Россия, Сирия и Иран.
26–27 июня в Гааге проходит специальная сессия Конференции государств — участников КХО, созванная по инициативе Великобритании для обсуждения расширения полномочий ОЗХО.
На заседании страны Евросоюза также призвали Россию признать ответственность за крушение малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.