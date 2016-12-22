СМИ узнали о слежке России и Украины за следователями по делу MH17

Российские и украинские спецслужбы вели наблюдение за представителями нидерландской стороны, которые приезжали на Украину в рамках расследования катастрофы рейса MH17. Об этом сообщает издание RTL Nieuws со ссылкой на свои источники.
По информации собеседников издания, за нидерландскими следователями, военными и дипломатами, которые приезжали в составе этой миссии, следили в их гостиничных номерах, установив в них подслушивающие устройства, а также путем установки шпионского программного обеспечения на их электронные устройства.
Источники сообщили, что масштабы слежки были такими большими, что всем, кто отправлялся на Украину, рекомендовали не пользоваться сетями Wi-Fi, а также пересылать информацию только в зашифрованном виде. Все конфиденциальные переговоры нидерландские сотрудники проводили только в посольстве в специально оборудованных комнатах. Все остальные места были признаны небезопасными.
Собеседники издания замечают, что шпионаж со стороны дружественной Украины, которая также является членом Объединенной следственной группы, — очень деликатный вопрос, который вызывает возмущение, слежка со стороны российских спецслужб была более структурированной и обширной.
RTL Nieuws направил запросы в Генпрокуратуру страны, МВД и другие вовлеченные в расследование министерства с просьбой о комментарии. В совместном ответе нидерландской прокуратуры, МВД, Минюста, Минобороны и МИДа говорится, что, «возможно, другие стороны хотели собрать разведданные» отчасти потому, что рейс MH17 разбился в «зоне конфликта, где столкнулись серьезные геополитические интересы».
Расследованием крушения рейса MH17 в Донбассе занимается Объединенная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия в эту группу не входит. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Жертвами катастрофы стали 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.