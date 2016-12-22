Instagram разрешил пользователям добавлять к своим Stories музыку

Пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавить к своим Stories музыку, сообщается на сайте соцсети.
«Теперь вы можете добавить к своей истории саундтрек, который подходит к любому моменту и помогает вам выразить, что вы чувствуете», — говорится в сообщении. В Instagram рассказали, что нововведением можно воспользоваться при добавлении в Stories стикеров — теперь там появится иконка с музыкой.
Кликнув по ней, пользователи смогут выбрать песню в библиотеке из тысяч композиций. Можно настроить поиск по жанру, настроению и популярности. После выбора, трек можно будет прослушать до того, как будет сделана публикация.
Когда подписчики увидят Stories с музыкой, на специальном стикере можно будет узнать название песни и имя ее исполнителя.
В Instagram также рассказали, что сервисом Stories пользуются около 400 млн человек в день.
В июне число пользователей соцсети достигло 1 млрд человек. Тогда же была запущена новая функция — IGTV, позволяющая выкладывать вертикальные видео длиной до часа. По оценке Bloomberg, стоимость Instagram составляет $100 млрд.