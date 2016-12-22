Число пользователей Instagram достигло 1 млрд

Количество пользователей Instagram достигло миллиарда, говорится в сообщении социальной сети.

Instagram стал «глобальным сообществом, включающим в себя 1 млрд человек». «С нашего запуска в 2010 году мы с восхищением наблюдали, как наше сообщество растет и процветает. Это великое достижение, спасибо вам от всех нас из команды Instagram», — следует из сообщения.

Кроме того, Instagram анонсировал приложение IGTV для создания и просмотра вертикальных видеороликов пользователей Instagram продолжительностью до часа. «IGTV <...> построено так, как вы используете свой телефон — в полноэкранном режиме и вертикально. Кроме того, в отличие от ​Instagram, хронометраж видео не ограничен одной минутой. Напротив, каждое видео может быть длиною с час», — говорится в сообщении.

В середине июня Instagram добавил в функционал приложения возможность приобретать товары через Stories. Такие фирмы, как Adidas, Louis Vuitton, Aritzia, The Kooples, получили возможность ставить в Stories гиперссылки на свои товары, а пользователи, которые перейдут по ссылке, получили возможность напрямую приобрести товар у продавца через Instagram.