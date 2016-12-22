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Bloomberg оценил Instagram в $100 млрд
Бизнес, 09:56
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Bloomberg оценил Instagram в $100 млрд
В 2012 году Facebook купила соцсеть у ее основателей за $1 млрд. Если бы Instagram оставался независимым, его стоимость сейчас составила бы более $100 млрд, говорит аналитик агентства
Фото: Charles Platiau / Reuters

На протяжении следующих 12 месяцев прибыль соцсети Instagram превысит $10 млрд, платформа привлекает новых пользователей быстрее, чем Facebook (Instagram принадлежит последней), заключил аналитик Bloomberg Intelligence Джитендра Варал. В июне платформа преодолела отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц, она может удвоить этот показатель в течение следующих пяти лет, считает он.

Кроме того, у Instagram более молодая аудитория, чем у Facebook, что делает платформу более привлекательной для рекламодателей.

Если бы Instagram была самостоятельной компанией, ее стоимость составила бы более $100 млрд, подсчитал аналитик Bloomberg.

Instagram — приложение и социальная сеть для публикации фотографий, запущенное в 2010 году. Поначалу оно оставалось эксклюзивным для владельцев iPhone, версия приложения для смартфонов под управлением ОС Android была выпущена только в 2012 году.

В апреле того же года Facebook Inc. купила Instagram у ее создателей Кевина Систрома и Майка Кригера за $1 млрд. Спустя два года, по оценкам аналитиков Citigroup, Instagram стоил уже $35 млрд.

Отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц соцсеть преодолела ранее в июне. Тогда же разработчики анонсировали новое приложение — IGTV. Оно позволяет создавать и просматривать видеоролики продолжительностью до одного часа.

Котировки Facebook на этом фоне выросли, состояние основателя компании Марка Цукерберга за день увеличилось на $1,7 млрд, до $77 млрд.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Instagram , Facebook
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