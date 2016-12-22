Президент Финляндии прокомментировал будущую встречу Путина и Трампа

Президент Финляндии Саули Ниинистё прокомментировал предстоящую встречу его коллег из России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки 16 июля. Текст заявления предоставила РБК пресс-служба посольства Финляндии.

Отмечается, что Ниинистё на прошлой неделе получил запрос от России и США по поводу возможности проведения встречи. Он отметил, что Финляндия последовательно выступает за диалог в международных отношениях, и предстоящая встреча является естественным продолжением данного процесса.

По словам президента Финляндии, повестка встречи будет определена в течение следующих двух недель. «Безусловно, они обсудят общую международную ситуацию и, надеюсь, также вопросы контроля над вооружениями и разоружения», — сказал он.

Также Ниинистё хочет привлечь внимание к напряженной ситуации в регионе Балтийского моря, а также вопросам, касающимся Арктики.