Президент Финляндии прокомментировал будущую встречу Путина и Трампа

Президент Финляндии Саули Ниинистё прокомментировал предстоящую встречу его коллег из России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки 16 июля. Текст заявления предоставила РБК пресс-служба посольства Финляндии.
Отмечается, что Ниинистё на прошлой неделе получил запрос от России и США по поводу возможности проведения встречи. Он отметил, что Финляндия последовательно выступает за диалог в международных отношениях, и предстоящая встреча является естественным продолжением данного процесса.
По словам президента Финляндии, повестка встречи будет определена в течение следующих двух недель.
Также Ниинистё хочет привлечь внимание к напряженной ситуации в регионе Балтийского моря, а также вопросам, касающимся Арктики.
Ранее Кремль сообщил, что встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. Главы государств побеседуют тет-а-тет, потом возможно протокольное мероприятие и пресс-конференция. Окончательная договоренность о данном мероприятии была достигнута днем ранее во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.
Ранее СМИ называли два возможных места проведения саммита — Вена и Хельсинки.