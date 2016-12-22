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«Нафтогаз» назвал ложным сообщение об отмене вердикта в пользу «Газпрома»
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«Нафтогаз» назвал ложным сообщение об отмене вердикта в пользу «Газпрома»
Экономика, 20:12
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«Нафтогаз» назвал ложным сообщение об отмене вердикта в пользу «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции пересмотрел решение о приостановке исполнения постановления Стокгольмского арбитража о взыскании с компании $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины», сообщила журналистам представитель «Нафтогаза» Алена Осмоловская.

«Сегодняшнее заявление «Газпрома» относительно того, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности», — сообщила Осмоловская.

Она отметила, что это решение означает, что суд отклонил безосновательное утверждение «Газпрома», что значительные части обоснования «были якобы написаны административным секретарем суда».

Однако суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям «Нафтогаза», так как компания не смогла предоставить контраргументы. Островская сообщила, что компания планирует подать в суд дополнительное обращение и надеется на пересмотр.

Так как решение Апелляционного суда округа Свеа не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций, то «Нафтогаз» продолжит свои действия по взысканию задолженности «Газпрома» в других юрисдикциях.

Ранее компания «Газмром» сообщила, что суд оставил в силе свой вердикт о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины».

В «Газпроме» отметили, что апелляционный суд признал доводы украинской компании несостоятельными.

В феврале арбитражем Торговой палаты Стокгольма принял решение о взыскании с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,63 млрд. Так как долг украинской стороны за поставленный газ составил около $2,1 млрд, российская компания осталась должна $2,56 млрд. В конце марта «Газпром» обжаловал это решение в Апелляционном суде округа Свеа. Затем российская компания подала апелляцию на полную отмену решения суда по делу с «Нафтогазом» о транзите газа через Украину.

Теги: «Нафтогаз Украины» , транзит газа , «Газпром»
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