В Одессе устроили погром в церкви Московского патриархата

В Одессе неизвестные ограбили и разгромили храм в честь Донской иконы Божией Матери, расположенный на Западном кладбище города, сообщает сайт Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

«Взломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников пробрались в храм и начали крушить все внутри», — говорится в сообщении епархии.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июня. После того как злоумышленники проникли в храм, они отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили камеры видеонаблюдения. Затем они разбили церковную утварь и взломали кружки для пожертвований.

Одесская епархия отмечает, что за последние несколько лет было разгромлено и ограблено более 50 церквей. Однако ни одного из преступников не нашли и не наказали.

«Это порождает чувство безнаказанности и вседозволенности у преступников, а законопослушные граждане теряют веру в справедливость», — подчеркивает епархия.

В январе в Одессе представители радикальных националистических организаций прикрепляли наклейки на двери и стены православных храмов Московского патриархата. Тогда сотрудники храма и прихожане прогнали хулиганов, которые при этом снимали видеоотчет своих действий. В этом же месяце около 30 представителей украинской радикальной организации заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры.

В марте 2017 года на западе Украины в селе Пирванче неизвестные ворвались ночью в Свято-Покровский храм и устроили погром.

Крупнейшими православными организациями на Украине являются Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). УПЦ МП является частью Русской православной церкви. УПЦ КП является канонически непризнанной церковью, которая возникла в 1992 году.