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В Одессе радикалы облепили наклейками храмы Московского патриархата
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В Одессе радикалы облепили наклейками храмы Московского патриархата
Украинский кризис, 15:06
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В Одессе радикалы облепили наклейками храмы Московского патриархата

В Одессе неизвестные совершили акции у храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом говорится на сайте Одесской епархии. Видео одного из инцидентов опубликовано на YouTube-канале епархии.

Видео: Одесская епархия / YouTube

Как говорится в описании к видео, акции прошли 9 января. Их участниками стали «представители радикальных националистических организаций».

«Группа примерно из шести агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены православных храмов. На требования священнослужителей, работников и прихожан храмов прекратить кощунство и хулиганские действия молодчики выкрикивали агрессивные оскорбления», — сообщили в епархии.

На видео видно, как несколько человек подходят к одному из храмов и начинают приклеивать наклейки на дверь здания. К ним выходит священнослужитель, который сдирает наклейки и вступает с ними в спор.

«При решительных действиях одного из священников, содравшего наклеенное, радикалы попытались договориться с ним о возможности окончить съемку акции, мотивируя, что им нужно снять видеоотчет. При активной поддержке сотрудников храма и прихожан хулиганы были прогнаны от храмов», — говорится в описании.

Фотографии с отчетом о произошедшем были опубликованы на странице Сергея Стерненко, принявшего участие в акции. На них видно, что на наклейках была надпись «Московский патриархат» и указание расстояния до Москвы.

«Будьте внимательны и осторожны при общении с вербовочными агентами, выдающими себя за священников, — среди них много носителей вируса русского мира», — пишет Стерненко.

На сайте Одесской епархии также сообщается, что в ночь на 10 января нападению подвергся храм в городе Черноморске. Злоумышленники проникли в здание, вскрыли кружки для пожертвований и разграбили зал церкви, устроив внутри беспорядок. «К сожалению, вынуждены констатировать, что в 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов не было раскрыто и виновники не понесли наказания. И вот уже в новом наступившем году волна преступлений и осквернения святынь продолжается», — отметили в епархии.

Украинские радикалы 8 января устроили акцию у стен Киево-Печерской лавры в Киеве, находящейся в собственности УПЦ МП. Они заблокировали въезд и начали жечь файеры. С собой у них были плакаты «Долой ФСБ». Как пояснили националисты, причиной акции протеста стал отказ священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещенных не в церкви Московского патриархата.

Крупнейшими православными организациями на Украине являются Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). УПЦ МП является частью Русской православной церкви. УПЦ КП является канонически непризнанной церковью, которая возникла в 1992 году.

Теги: Одесса , УПЦ МП
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