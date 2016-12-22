Украинские радикалы устроили протест у Киево-Печерской лавры

Около 30 представителей украинской радикальной организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. Протестующие перекрыли шлагбаум, сообщает издание «Громадское».

Участники акции жгут файеры и держат плакаты «Долой ФСБ». «Произошли словесные перепалки и небольшая толкотня. Протестующие пропустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудникам лавры», — сказано в сообщении.

Кроме того, протестующие стали бить по капоту проезжающий автомобиль Range Rover.

По данным телеканала «112 Украина», представители националистической организации протестуют «против ФСБ» и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещенных не в церкви Московского патриархата.