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В «Транснефти» решили не рассматривать вопрос дивидендов НМТП без «Суммы»
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В «Транснефти» решили не рассматривать вопрос дивидендов НМТП без «Суммы»
Дело братьев Магомедовых, 14:09
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В «Транснефти» решили не рассматривать вопрос дивидендов НМТП без «Суммы»

«Транснефть» не будет рассматривать вопрос о дивидендах Новороссийского морского торгового порта (НМТП) без участия группы «Сумма». Об этом заявил глава нефтяной компании Николай Токарев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, сейчас ставить такой вопрос «некорректно», поскольку операционным контролем в порту занимается совет директоров, в который не входят представители «Суммы».

Совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брат Магомеда Магомедова арестовали 31 марта. Их обвинили в мошенничестве, растрате средств и создании преступного сообщества. Следствие оценило ущерб от их деятельности в 2,5 млрд руб. Магомеда Магомедова также обвинили в незаконном обороте оружия. В апреле суд наложил арест на денежные средства Магомедовых, изъятых во время обысков, в мае — на счета Магомедовых.

Из-за уголовного преследования Магомедова «Сумма» понесла убытки: группа не смогла провести сделку по продаже 25% акций НМТП «Транснефти». «У нас все было готово, все материалы были согласованы. Но жизнь есть жизнь, обстоятельства потребовали притормозить», — заявлял Токарев сразу после ареста Магомедова (цитата по ТАСС). При этом глава «Транснефти» заявил, что компания не отказывается от покупки доли в порту.

В начале июня совет директоров НМТП рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год из-за дела против Магомедова «в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли». Мосгорсуд 20 июня оставил в силе продление ареста братьев Магомедовых, а также главе компании «Интекс» (входит в «Сумму») Артуру Максидову до 5 августа.

Теги: НМТП , «Сумма» , «Транснефть» , Зиявудин Магомедов , Магомед Магомедов , дивиденды
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