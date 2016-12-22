Россияне стали меньше верить в победу сборной после поражения от Уругвая

После поражения сборной России от Уругвая (0:3) на чемпионате мира по футболу, доля россиян, которые ожидают победы национальной команды в турнире снизилась до 8% против 14% ранее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом еще меньше россиян согласились, что сборная России дойдет до финала (7%). Около четверти россиян (23%) уверены, что российская команда дойдет до четвертьфинала, а до полуфинала — 12%.
Почти половина респондентов (49%) назвали игру сборной России самой зрелищной. Далее в списке самых интересных команд российские болельщики указали Уругвай (23), Испанию и Португалию, которые набрали 19% и 17% голосов соответственно. Понравилась игра сборной Хорватии каждому десятому.
При этом сборная России также лидирует в рейтинге разочарования (32%).
В числе фаворитов на победу в ЧМ Россия по-прежнему лидирует. Второе место занимает Испания (9%), далее Бразилия с 5% голосов респондентов.
Опрос проведен 26 июня среди 1,6 тыс. респондентов.
ЧМ по футболу проходит в 11 городах до 15 июля. Сборная России 1 июля сыграет в матче плей-офф с Испанией на стадионе «Лужники» в Москве.