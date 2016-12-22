Глава Пентагона пообещал не сокращать число военных в Южной Корее

США сохранят численность военного контингента в Республике Корея. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на переговорах с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му, сообщает Yonhap.

«Обязательства США перед Республикой Корея остаются непоколебимыми, и США будут продолжать использовать весь спектр дипломатических и военных возможностей для поддержания этого обязательства», — сказал Мэттис, добавив, что Вашингтон оставит без изменения число американских военных на Корейском полуострове.

«Наши дипломаты в тесном контакте с Республикой Корея и другими партнерами продолжат свою работу по достижению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова», — подчеркнул глава Пентагона.

После встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном Вашингтон 23 июня сообщил о приостановке военных учений с Южной Кореей. Позднее американский лидер заявил, что полтора года выступал против проведения учений, так как Вашингтон тратит «сотни миллионов на эти военные игры».

Мэттис во время выступления 28 июня заявил, что приостановка учений открывает для дипломатов «возможность для переговоров, увеличивая перспективы мирного урегулирования на Корейском полуострове». «В то же время силы США и Республики Корея остаются едиными, бдительными и готовы защищаться от любых вызовов», — подчеркнул глава Пентагона.