Трамп назвал совместные с Южной Кореей учения дорогими «военными играми»

Президент США Дональд Трамп заявил, что полтора года выступал против проведения военных учений с Южной Кореей поскольку они стоят «целое состояние», об этом он рассказал в интервью TBN.

«Мы отправляем наши бомбардировщики с Гуама (остров на западе Тихого океана, на котором расположена военная база США) … они сбрасывают бомбы, потом возвращаются на Гуам и летят во второй раз. Это безумие. Мы тратим десятки миллионов, сотни миллионов на эти военные игры», — сказал Трамп.

Он добавил, что Южная Корея не платит США за проведение этих маневров, подчеркнув, что выступал против них долгое время. Трамп заявил, что, во-первых, эти учения очень провокационными.

«А во-вторых, кто хочет тратить столько денег?», — заключил президент США.

Вашингтон 23 июня объявил о приостановке на неопределенный срок проведение нескольких программ по военному обмену и учениям с Сеулом для соблюдения достигнутых с Пхеньяном договоренностей.

Первая встреча лидером США и КНДР прошла 12 июня в Сингапуре. По ее итогам стороны подписали декларацию, в которой подчеркнули необходимость денуклиаризации Северной Кореи.