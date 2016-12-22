США приостановили учения с Южной Кореей ради договоренностей с КНДР

Пентагон в соответствии с договоренностями с КНДР приостановит несколько программ военного обмена и учения, проводившиеся ранее совместно с Южной Кореей. Ранее США уже отказались от крупнейших в регионе учений Freedom Guardian

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В связи с достигнутыми на встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре договоренностями, США приостановят проведение ряда совместных военных учений с Южной Кореей. Об этом, как передает Reuters, сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

«С целью поддержать достигнутые на саммите в Сингапуре договоренности, в координации с нашим союзником — Южной Кореей, министр обороны Джеймс Мэттис на неопределенный приостанавливает проведение ряда учений», — заявила представитель американского военного ведомства.

Как уточнила Уайт, речь идет об учениях Freedom Guardian и о двух программах обмена в рамках сотрудничества военно-морских ведомств двух стран, запланированных на ближайшие три месяца.

Серия учений Freedom Guardian, существующая с 1976 года, традиционно являются одними из крупнейших учений подобного рода, проводимых двумя странами. В 2017 году, как отмечает The Diplomat, в учениях приняли участие более 20 тыс. военнослужащих США и и порядка 50 тыс. южнокорейских военных. О том, что проведение учений Freedom Guardian, запланированных на август 2018 года, будет приостановлено, ранее, 19 июня, сообщили власти Южной Кореи и США. В сообщении военного командования отмечалось, что страны продолжат консультации по вопросам мер безопасности. При этом решение относительно проведения учений в 2019 году принято не было.

Первая в истории встреча лидеров КНДР и США прошла 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи была принята декларация, в которой говорилось о намерении Вашингтона и Пхеньяна добиться мира на Корейском полуострве и приверженности процессу денуклеаризации.

Вскоре после саммита в Сингапуре КНДР пошла на ряд уступок в отношениях с США. Так, 21 июня, в соответствии с договоренностями, Северная Корея передала США останки 200 солдат, погибших в годы Корейской войны.