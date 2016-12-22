В МИДе сообщили о проработке предстоящей встречи Лаврова и Помпео

Власти России и США прорабатывают встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Майка Помпео, она должна состоятся в течение ближайших двух недель. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.
«Мы исходим из того, что, с учетом достигнутой договоренности о встрече на высшем уровне, такой контакт крайне востребован», — отметил замминистра.
В начале июня Рябков допустил, что встреча Лаврова и Помпео может пройти на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Сингапуре 2-4 августа.
Последний телефонный разговор Лаврова и Помпео состоялся 18 июня. Тогда стороны обсудили развитие двусторонних отношений и график политических контактов между Москвой и Вашингтоном на ближайшее время, а также ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове.
В конце мая Помпео во время первого телефонного разговора с Лавровым в должности госсекретаря заявил, что для улучшения двусторонних отношений Россия должна показать готовность «принять конкретные меры для решения проблем, которые нас беспокоят, включая вмешательство во внутренние дела США».
Встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа должна пройти в середине июля в Хельсинки. На ней будут обсуждаться ситуация на Украине и в Сирии, возвращение России в состав G7 и возможное вмешательство Москвы в выборы президента США. Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, стороны уже согласовали встречу Путина и Трампа «в третьей стране», точно дата и место саммита будут озвучены 28 июня.