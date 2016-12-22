Ученые предрекли экологическую катастрофу в Баренцевом море

Ученые предсказали экологическую катастрофу в Баренцевом море из-за повышения температуры воды. Об этом говорится в публикации ​Nature Climate Change.

Проанализировав собранные с 1970 по 2016 год данные, специалисты выяснили, что с середины 2000 годов начало проявляться резкое повышение температуры и солености воды. Это может быть связано с уменьшением доли пресной талой воды, образующейся при таянии арктических льдов. В свою очередь, данные процессы усилили перемешивание воды, ослабили стратификацию морской воды. «Такой сдвиг будет иметь неизвестные последствия для экосистемы Баренцева моря, в том числе для связанных с льдом морских млекопитающих и запасов промысловых рыб», — говорится в публикации.

Акватория Баренцева моря относится к юрисдикциям Норвегии и России. Таким образом, изменения, о которых предупреждают ученые, коснутся именно этих стран.

В январе специалисты РАН предсказали начало десятилетнего периода похолодания в России. Из-за замедления переноса теплого воздуха с Атлантики зимы будут становиться все более холодными. Впрочем, по их мнению, это является последствием глобального потепления, так как данные процессы также спровоцированы таянием арктических льдов. Предыдущие подобные похолодания наблюдались в 1940-е и 1970-е годы.