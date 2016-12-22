Болтон счел самым сложным из заданных вопрос о пунктуальности Путина

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции после встречи с российским президентом отказался ответить на вопрос, ​пришел ли Владимир Путин вовремя. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Болтон не стал называть точное время начала мероприятия. «Я могу либо согласиться с вами и сказать, что он действительно пришел вовремя. Или я могу вам сказать, во сколько он пришел на встречу, и тогда я буду виноват в том, что назову его опоздавшим», — сказал он.

Задавший вопрос журналист заметил, что ранее Путин неоднократно опаздывал на встречи, в том числе с королевой Великобритании Елизаветой II и папой римским Франциском. «Так как я не хочу выказывать неуважение ни к папе римскому, ни к другим людям, которых вы назвали, я воздержусь от ответа», — сказал Болтон, отметив, что это был самый сложный вопрос из тех, которые ему задали в России.

Путин встретился с Болтоном 27 июня. По словам пресс-секретаря главы государства, главной обсуждавшейся темой стало «печальное состояние», в котором пребывают российско-американские отношения. По словам Путина, этот визит вселяет надежду на улучшение отношений между Россией и США.

На мероприятии было согласовано время и место проведения встречи Путина и Дональда Трампа.