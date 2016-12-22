Песков назвал «печальные отношения» с США темой встречи Путина и Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обсуждение «печальных отношений» между странами темой встречи Владимира Путина с советника американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает корреспондент РБК.

«Такие контакты используются для обмена мнениями по главным проблемам международным. Их набор достаточно понятен и очевиден. И обсуждения того печального состояния, в котором пребывают наши двусторонние отношения», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас Россия и США не могут «похвастаться интенсивностью двусторонних контактов», особенно на высшем уровне.

Песков напомнил, что встреча Путина и Болтона состоится 27 июня. По его словам, советник Трампа также встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. По словам Пескова, «основные контакты у него состоятся в Совете безопасности России».

На вопрос о том, будет ли встреча Путина и Болтона подготовкой к переговорам с Трампом, Песков попросил «дождаться встречи».

Пресс-секретарь российского лидера также уклонился от вопроса о возможной встрече двух лидеров в Хельсинки. «Пока не могу [дать информацию], пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите. Как только мы будем готовы, мы предоставим информацию о дате и месте», — заявил Песков.

Politico со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита, сообщал, что встреча президентов России и США может пройти в Хельсинки.

Ранее представитель Белого дома Гаррет Маркис заявляла, чт Болтон посетит Москву после встречи с союзниками США в Лондоне и Риме. Она отметила, что планируется обсуждение будущей встречи Трампа и Путина.