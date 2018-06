Отец Майкла Джексона умер на 90-м году жизни

Отец певца Майкла Джексона, музыкальный менеджер Джозеф Джексон скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни. Об этом CNN сообщил источник, близкий к семье.

По данным TMZ, он умер в среду в 03:30 по местному времени (13:30 мск) в окружении семьи.

В июне он был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы.

У Джексона начались серьезные проблемы со здоровьем в 2015 году, после того как он перенес инсульт и три сердечных приступа. Тогда же ему поставили кардиостимулятор.

У Джозефа Джексона было десять детей, один из которых умер в младенчестве. Остальные с возрастом стали профессиональными музыкантами. Джексон-старший самостоятельно занимался их раскруткой. В начале 1960-х он стал продюсером группы The Jackson 5, основанной его сыновьями Джеки, Тито и Джереми. Команда записала такие хиты как Big Boy, I want You Back, ABC, The Love You Save. В 1974 году Джексон основал собственную звукозаписывающую компанию Ivory Tower International Record. Также он был менеджером Джанет Джексон и Майкла Джексона​.