СМИ узнали о госпитализации отца Майкла Джексона

Отец певца Майкла Джексона и певицы Джанет Джексон, 89-летний Джо Джексон, госпитализирован с последней стадией рака. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники среди членов семьи Джексона.

По информации издания, Джо Джексон ранее боролся с онкологическим заболеванием, но согласно прогнозам, болезнь неизлечима. При этом источники издания не отметили, сколько времени еще проживет Джексон. По данным источника газеты Daily Mail, Джексона доставили в больницу с четвертой стадией рака поджелудочной железы.

Джексон в начале 1960-х стал продюсером группы The Jackson 5, основанной его сыновьями Джеки, Тито и Джереми. Группа записала такие хиты как Big Boy, I want You Back, ABC, The Love You Save. В 1974 году Джексон основал собственную звукозаписывающую компанию Ivory Tower International Record. В 1978 году младший сын Джексона Рэнди выпустил свой первый синг How Can I Be Sure под лейблом Ivory Tower. В 1982 году Джексон занялся продвижением карьеры своей дочери Джанет и стал ее менеджером. Он также был продюсером Майкла Джексона после того, как он покинул The Jackson 5 и начал сольную карьеру.