Украинская делегация отказалась посетить ежегодный прием генсека СЕ

Украинская делегация в ПАСЕ отказалась посетить ежегодный прием генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда и вернула приглашение. Об этом сообщается на сайте главы делегации Владимира Арьева.

«В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичный шаг устраивать роскошные приемы на сотни человек», — написал он в своем Facebook.

Арьев добавил, что несмотря на то что Украина в сложное для организации время пожертвовала ей $400 тыс., Ягланд не предоставил ответ по поводу расходов на прием и его целесообразности.

Вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко также в своем Facebook призвала европейских коллег последовать примеру Украины.

ПАСЕ лишила делегацию из России права участия в работе ассамблеи в 2014 году после референдума в Крыму. Спустя два года российская делегация заявила об отказе участвовать в работе организации и платить полный взнос в Совет Европы.

27 июня в МИД России сообщили, что условием урегулирования вопроса о задолженности страны по взносам в ПАСЕ является возвращение всех полномочий российской делегации.