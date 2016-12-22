Сбившего беременную женщину в Москве водителя BMW арестовали

Мужчину, подозреваемого в том, что на северо-западе Москвы он на автомобиле BMW сбил двух женщин, одна из которых погибла, арестовали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Подозреваемый был задержан 18 июня, однако известно об этом стало спустя несколько дней. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК).

18 июня на улице Верхняя Масловка BMW, водитель которого не справился с управлением, сбил двух женщин на тротуаре. Одна из пострадавших, находившаяся на позднем сроке беременности, 25 июня скончалась в больнице. Вторая женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении, ее перевели из реанимации в обычную палату.

По данным vesti.ru и РЕН ТВ, за рулем автомобиля был 31-летний Михаил Исаханов. Его называли преподавателем университета «Синергия», хотя в учебном заведении РБК заявили, что он не преподает там, ранее Исаханов был сотрудником департамента регионального развития университета.