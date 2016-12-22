Полиция задержала подозреваемого в ДТП с погибшей беременной

Полиция задержала подозреваемого в ДТП на северо-западе Москвы, в котором погибла беременная женщина. Об этом сообщил РБК источник в ГУ МВД по столице. Задержание произошло в день ДТП — 18 июня.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

О том, что на улице Верхняя Масловка в ДТП погибла беременная женщина, стало известно 25 июня. Авария произошла 18 июня, женщину сбил на тротуаре автомобиль BMW, водитель которого не справился с управлением. Ребенок погиб сразу после аварии, женщина находилась в коме и скончалась, не приходя в сознание. По данным vesti.ru и РЕН ТВ, водителем был 31-летний Михаил Исаханов. Его называли преподавателем университета «Синергия», хотя в учебном заведении РБК опровергли факт работы Исаханова.