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В Москве умерла сбитая на тротуаре беременная женщина
Общество, 25 июн, 23:55
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В Москве умерла сбитая на тротуаре беременная женщина

​В Москве скончалась 28-летняя женщина, попавшая в ДТП на улице Верхняя Масловка. Авария произошла еще 18 июня, все это время женщина находилась в коме, об этом сообщает Vesti.ru. По данным портала, женщина была беременна, ребенок погиб сразу после аварии. В аварии пострадала еще одна женщина, она находится в больнице, ее перевели из реанимации в обычную палату.

ДТП, в котором водитель сбил двух пешеходов на улице Верхняя Масловка в Москве, произошло 18 июня, подтвердил РБК источник в правоохранительных органах. Vesti.ru уточняет, что женщин сбил BMW, водитель которого не справился с управлением и врезался в пешеходов на тротуаре.

По данным портала, а также телеканала РЕН-ТВ, за рулем BMW находился 31-летний Михаил Исаханов, которого СМИ называют преподавателем университета «Синергия». Однако, как сообщил РБК глава департамента по связям с общественностью университета Дмитрий Чубаров, Михаил Исаханов никогда не преподавал в университете.

«Хотели бы выразить глубокие соболезнования семье погибших. Мы сожалеем о том, что произошло, это абсолютно недопустимая ситуация», — сказал он.

Чубаров подчеркнул, что Исаханов не является и не являлся преподавателем университета «Синергия». «Он ранее являлся сотрудником департамента регионального развития университета», — добавил представитель вуза.

Vesti.ru также утверждает, что Исаханов в текущем году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 49 раз, но сейчас находится на свободе.

Теги: ДТП , Москва
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