Сообщение о попытке самоубийства бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова не подтвердилось, говорится в заявлении RT в telegram-канале.

«Заявления вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова о «попытке самоубийства Родченкова», судя по всему, не подтверждаются», — говорится в сообщении телеканала.

При этом телеканал отмечает, что Ионов показал только документы от своих источников, но других доказательств не предоставил.

RT заявил, что, несмотря на ранее исходившую от Ионова правдивую информацию, более не будет доверять правозащитнику.

Ранее телеканал сообщал, что Григорий Родченков попытался покончить с собой в Вашингтоне. Президент Антиглобалистского движения России Александр Ионов рассказал RT, что инцидент произошел 19 июня в квартире, которую для него арендует ФБР в рамках программы защиты свидетелей. Произошедшее правозащитник связал с психологическим давлением, которое оказывается на Родченкова в США.

19 июня о госпитализации Родченкова писал портал «Панорама». В этом сообщении были указаны те же детали, что и в новости на сайте RT от 27 июня: в квартире Родченкова обнаружили шесть пустых пачек от успокоительного средства (по версии «Панорамы») или от «сильных транквилизаторов» (по версии RT). Оба сайта сообщили о госпитализации Родченкова.

