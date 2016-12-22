RT сообщил о попытке самоубийства Григория Родченкова в США

Телеканал RT со ссылкой на президента Антиглобалистского движения России Александра Ионова сообщил о том, что информатор WADA и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков попытался покончить с собой в Вашингтоне. Сам Ионов утверждает, что информацию он получил от «коллег из США».

По словам Ионова, Родченкова нашли в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР в рамках программы защиты свидетелей. Инцидент произошел 19 июня. Родченкова нашли сотрудники американской спецслужбы, которые вызвали для него скорую. После этого информатор WADA был помещен в психоневрологическую клинику.

«Информация получена от моих коллег из США по линии комитета (Александр Ионов также является вице-президентом российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. — РБК). Информация тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу», — заявил Ионов. Согласно утверждению Ионова, в квартире были обнаружены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.

Произошедшее Ионов связал с психологическим давлением, которое оказывается на Родченкова в США.

Американские СМИ не дают никаких упоминаний о каком-либо инциденте с Родченковым 19 июня.

Позднее «РИА Новости» подтвердило сообщение телеканала RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Получена информация о попытке Григория Родченкова 19 июня покончить жизнь самоубийством в вашингтонской квартире, арендованной для него подразделением ФБР в округе Колумбия (США)», — заявил собеседник. Возможной причиной произошедшего источник назвал иск со стороны российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, обвинивших Родченкова в клевете и потребовавших от него $30 млн компенсации. В апреле Родченков подал встречный иск против биатлонисток и поддержавшего их миллиардера Михаила Прохорова.

Григорий Родченков ранее возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию. После переезда в США он передал Всемирному антидопинговому агентству WADA информацию об использовании допинга российскими спортсменами. По итогам независимых расследований, проведенных WADA и Международным олимпийским комитетом (МОК), российская сборная была отстранена от участия в зимней Олимпиаде в корейском Пхёнчхане. Кроме того, своих медалей из-за обвинений в использовании допинга лишилась часть спортсменов из России, в том числе участники Олимпиады в Сочи в 2014 году.

По словам Родченкова, допинговую программу поддерживали российские официальные лица и спецслужбы. В частности, среди причастных к допинговой программе он называл Виталия Мутко и замминистра спорта Юрия Нагорных. Этим чиновникам МОК пожизненно запретил посещение Олимпийских игр.