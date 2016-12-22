Синоптики предупредили о грозе и граде в выходные в Москве

Синоптики ожидают выпадения до половины месячной нормы осадков за выходные в Москве. Об этом РБК сообщила ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.
«После жары в пятницу к выходным ситуация изменится из-за атмосферного фронта. В субботу начнутся дожди и пройдут грозы, местами не исключены град и шквалистый ветер», — сообщила специалист.
По словам метеоролога, в воскресенье дождь в столице продолжится. Волосюк подчеркнула, что за двое суток — 30 июня и 1 июля в Москве может выпасть до 50% месячной нормы осадков — 30–35 мм.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РБК, что в Москве ожидается возвращение жары. К пятнице, 29 июня, температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов. Однако с Балтики в столицу придет циклон, который приведет к похолоданию на выходных. В субботу температура воздуха опустится до плюс 24–29 градусов, а в воскресенье — до 17–22 градусов.