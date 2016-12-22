Синоптики пообещали возвращение жары в Москву

В Москве к пятнице, 29 июня, температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла. Об этом РБК рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Мы к пятнице прогнозируем в столице от 28 до 30 градусов тепла, по области — от 25 до 30 градусов. Однако уже в пятницу с Балтики к нам придет циклон, который приведет к похолоданию на выходных», — сообщила метеоролог.

По ее словам, в субботу температура воздуха составит 24–29 градусов тепла, а уже в воскресенье — 17–22 градуса. Кроме того, в выходные ожидается дождь.

Макарова призвала также не называть повышение температуры волной тепла.

«Это не та ситуация. Волна тепла — это очень жаркая погода, когда среднесуточная температура превышает норму на 7 градусов, для Москвы это более 30 градусов, и такая погода должна держаться пять дней минимум. А к выходным уже будет похолодание», — заключила специалист.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишколец усомнился в том, что температура в Москве летом 2018 года побьет рекорд 2010 года, когда столбик термометра находился на отметке выше 30 градусов в течение 44 дней. Он заверил, что температура будет находиться в рамках климатической нормы.