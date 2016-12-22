В Чечне ответили на расследование Египта о провале сборной на ЧМ

Расследование парламентского комитета по делам молодежи и спорта Египта будет касаться технических моментов, а не «приема египетской сборной со стороны Чечни», пояснил РБК министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров.

«Никакого упоминания о Чеченской республике в депутатских запросах Египетского парламента не было, речь шла о чисто технических вопросах. Мы лично выясняли этот момент сегодня в парламенте и посольстве Египта», — рассказал министр.

Умаров отметил, что речь идет о возможных недоработках в тренировочном цикле команды и о тактическом плане игры.

Министр добавил, что Египетский парламентский комитет может обратиться к ответственным лицам FIFA. Он отметил, что в списке было несколько вариантов размещения сборной Египта, например Уфа. «Чеченская республика и Рамзан Кадыров не проявляли ни малейшей инициативы, чтобы сборная размещалась именно на нашей территории, — мы не вмешиваемся ни в дела FIFA, ни в дела Оргкомитета ЧМ- 2018», — заявил министр.

Умаров считает, что история с проверкой размещения в Грозном является «результатом влияния отдельных людей или сил», которые хотели бы видеть Чечню виновницей поражения сборной Египта по футболу.

Ранее Парламентский комитет по делам молодежи и спорта Египта начал расследование поражения национальной сборной на чемпионате мира по футболу. В частности, предполагается выяснить, почему сборную разместили в Грозном. Также власти хотят установить, почему в отеле, где размещались футболисты, разрешалось находиться «группе актеров, актрис и бизнесменов».

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 июня устроил торжественный ужин в честь египетской сборной по футболу и подарил ее лидеру Мохаммеду Салаху футболку клуба «Ахмат».

Сборная Египта 10 июня проиграла России со счетом 1:3 и лишилась шанса выйти в 1/8 финала ЧМ. Тренер египтян Эктор Купер объяснил, что сборная проиграла из-за плохой игры в начале второго тайма и высокой подготовки россиян.