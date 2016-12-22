Кадыров подарил нападающему сборной Египта Салаху футболку ФК «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил нападающему сборной Египта Мохаммеду Салаху футболку клуба «Ахмат». Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Кадыров в субботу дал торжественный ужин в честь египетской сборной, которая накануне проиграла сборной России со счетом 3:1 и лишилась шанса выйти в 1/8 финала ЧМ. На вечере глава Чечни также присвоил Салаху звание почетного гражданина республики.

По словам Рамзана Кадырова, президент египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида выразил благодарность от лица всех игроков и тренерского штаба за радушный прием и хорошие условия для тренировок и отдыха. Он добавил, что Чечня «навсегда останется в сердцах» членов египетской сборной. Также глава Чеченской Республики рассказал о планах провести товарищеский матч между сборной Египта и футбольным клубом Грозного «Ахмат».

В чеченском городе Грозном​ находится база сборной Египта на время ЧМ-2018. 10 июня руководство республики присутствовало на открытой тренировке египетских футболистов на стадионе «Ахмат Арена». В пятницу сборная Египта приняла участие в пятничном намазе в мечети «Сердце Чечни».