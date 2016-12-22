Экс-глава Коми заявил в суде о своей невиновности

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, арестованный в 2015 году и обвиняемый в организации преступной группы, пытавшейся завладеть государственным имуществом, заявил в Замоскворецком суде, где началось рассмотрение его дела, о своей невиновности, передает корреспондент РБК.

«С самого начала моего задержания не была понятна суть предъявленного обвинения, остается непонятным и сейчас. Виновным в предъявленных обвинениях себя не признаю», — сказал Гайзер.

В ноябре 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Государственного совета Коми Игоря Ковзеля, сенатора от Коми Владимира Торлопова и других лиц.



«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем», — отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.

Гайзер был арестован Басманным судом Москвы 20 сентября 2015 года. Он был снят с должности «в связи с утратой доверия».