Facebook отказалась от «солнечного» беспилотника для раздачи интернета

Facebook не будет выпускать беспилотники на солнечных батареях Aquila, которые направлены на раздачу интернет-сигнала при помощи лазера. Об этом сообщил в блоге компании глава технического подразделения соцсети Яэль Магуайр.

По его словам, когда в 2014 году Facebook начала разрабатывать беспилотники, в этой сфере работало мало компаний. Однако с тех пор ведущие компании в аэрокосмической отрасли тоже стали инвестировать средства в проектирование и строительство летательных аппаратов.

«Учитывая эти события, мы решили больше не проектировать или строить наши собственные самолеты и закрыть наше предприятие в Бриджуотере (Великобритания)», — написал Магуайр.

При этом Facebook продолжит работать со своими партнерами над технологией, в частности с компанией Airbus. По данным соцсети около 4 млрд человек не имеют доступа в интернету, так как проживают в отдаленных регионах.

В июле 2016 года компания провела успешные испытания беспилотника для обеспечения людей интернетом в труднодоступных районах. Основатель Facebook Марк Цукерберг тогда рассказывал, что инженеры компании работали над самолетом, корпус которого выполнен из углепластика, два года. Размах крыльев машины сопоставим с показателями у Boeing 737.