Facebook испытал «солнечный» беспилотник для доставки интернета

Испытания беспилотного самолета, разработанного компанией Facebook для обеспечения связи с интернетом в труднодоступных районах, прошли успешно. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг с элементом пропеллера беспилотного самолета на солнечных батареях Aquila (Фото: Reuters/Pixstream)

Компания Facebook провела успешные испытания своего беспилотного самолета на солнечных батареях Aquila. Об этом на своей странице в Facebook рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг.

Аппарат предназначен для подключения к интернету жителей труднодоступных районов. Создание флота беспилотников является частью плана компании по обеспечению интернетом миллиардов людей по всему миру. По оценкам Facebook, около 10% жителей Земли в настоящее время не имеет доступа к интернету из-за географических, физических или даже политических причин.

Цукерберг рассказал, что инженеры компании работали над самолетом, корпус которого выполнен из углепластика, уже два года. Размах крыльев машины превышает этот показатель у Boeing 737. Испытания прошли в штате Аризона.

«Первоначально была поставлена задача, чтобы Aquila совершил полет в течение 30 минут, однако все пошло так хорошо, что мы решили увеличить время до 96 минут», — рассказал глава Facebook.

Для передачи сигнала пользователю Aquila будет использовать лазер. По словам Цукерберга, это позволит организовать обмен информацией на скорости, в 10 раз превышающей скорости современных систем. Кроме того, лазер будет снабжен системой точного позиционирования, так что с расстояния 11 миль система сможет в движении «попасть» в десятицентовую монету.