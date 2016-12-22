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Кремль объяснил отставку Холманских с поста полпреда
Политика, 12:27
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Кремль объяснил отставку Холманских с поста полпреда

У Кремля нет претензий к Игорю Холманских, отправленному в отставку с поста полномочного представителя президента по Уральскому федеральному округу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, это ротационный процесс», — пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, были ли у президента претензии к исполнению Холманских своих обязанностей.

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Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полпреда в УрФО своим указом 26 июня. На этом посту его сменил бывший помощник президента Николай Цурканов.

После этого два источника РБК, близких к администрации президента, сообщили, что кандидатура Игоря Холманских будет выдвинута на пост председателя совета директоров Уралвагонзавода, где Холманских работал начальником цеха до 2012 года.

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Именно на этом заводе началась политическая карьера Холманских: в декабре 2011 года, во время с прямой линии с Владимиром Путиным он предложил тогда еще кандидату в президенты «приехать с мужиками и отстоять свою стабильность» от выступлений оппозиции в Москве, «если наша милиция не может справиться». Во время президентской кампании Холманских стал доверенным лицом Путина, а после его избрания — полпредом.

Теги: Игорь Холманских , Дмитрий Песков , Кремль
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