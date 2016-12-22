Кремль объяснил отставку Холманских с поста полпреда

У Кремля нет претензий к Игорю Холманских, отправленному в отставку с поста полномочного представителя президента по Уральскому федеральному округу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, это ротационный процесс», — пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, были ли у президента претензии к исполнению Холманских своих обязанностей.

Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полпреда в УрФО своим указом 26 июня. На этом посту его сменил бывший помощник президента Николай Цурканов.

После этого два источника РБК, близких к администрации президента, сообщили, что кандидатура Игоря Холманских будет выдвинута на пост председателя совета директоров Уралвагонзавода, где Холманских работал начальником цеха до 2012 года.

Именно на этом заводе началась политическая карьера Холманских: в декабре 2011 года, во время с прямой линии с Владимиром Путиным он предложил тогда еще кандидату в президенты «приехать с мужиками и отстоять свою стабильность» от выступлений оппозиции в Москве, «если наша милиция не может справиться». Во время президентской кампании Холманских стал доверенным лицом Путина, а после его избрания — полпредом.