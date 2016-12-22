Путин назначил своих полпредов в федеральных округах

Путин назначил своих полномочных представителей в федеральных округах России, следует из серии указов, размещенных на сайте Кремля

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назначил полномочных представителей в федеральных округах. Указы о назначении полпредов президента в Центральном, Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном федеральном округах размещены на сайте Кремля.

Как ранее и сообщал РБК со ссылкой на источники, бывшие помощники президента Игорь Щеголев и Николай Цуканов были назначены его представителями в Центральном и Уральском федеральных округах.

Полпредом президента в Сибирском федеральном округе был переназначен Сергей Меняйло, полпредом президента в Северо-Западном округе - Александр Беглов. Пост полпреда президента в Южном федеральном округе сохранил за собой Владимир Устинов.

Полпредом президента в Северо-Кавказском округе вместо Олега Белавенцева стал Александр Матовников.

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