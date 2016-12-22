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Польская PGNiG заключила контракты на 20 лет на поставки СПГ из США
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Польская PGNiG заключила контракты на 20 лет на поставки СПГ из США
Бизнес, 12:20
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Польская PGNiG заключила контракты на 20 лет на поставки СПГ из США

Польская PGNiG заключила долгосрочные контракты с двумя американскими компаниями на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает пресс-служба польской компании.

В двух сообщениях PGNiG говорится, что речь идет о компаниях Port Arthur LNG и Venture Global LNG, которые в настоящее время реализуют проекты по строительству терминалов по сжижению газа в штатах Техас и Луизиана, имеющих выход к Мексиканскому заливу. Ввод этих терминалов в эксплуатацию запланирован на 2022 и 2023 годы.

Ожидается поставка 2 млн т сжиженного газа в год в течение 20 лет.

Польская PGNiG подала иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Бизнес

Председатель правления PGNiG Петр Возняк пояснил, что компания таким образом готовится заменить поставки газа из России. Он напомнил, что контракт с «Газпромом» завершается в 2022 году. Также в польской компании сообщили о ведении переговоров с рядом других поставщиков СПГ.

В марте украинский «Нафтогаз» подписал контракт с PGNiG об экстренных поставках газа на Украину после отказа «Газпрома» возобновить поставки газа на Украину. 28 февраля стало известно, что арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза», постановив, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Ранее тот же арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года), и ежегодно (до истечения срока контракта в конце 2019 года) закупать у «Газпрома» по 5 млрд куб. м газа. Таким образом, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» около $2,6 млрд.

Теги: PGNiG , СПГ
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