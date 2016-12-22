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«Нафтогаз» договорился о покупке топлива у польской PGNiG
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«Нафтогаз» договорился о покупке топлива у польской PGNiG
Бизнес, 02 мар, 18:01
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«Нафтогаз» договорился о покупке топлива у польской PGNiG

Украинский «Нафтогаз» и польская PGNiG подписали контракт об экстренных поставках газа на Украину, говорится в поступившем в РБК сообщении польской компании. Решение последовало за отказом «Газпрома» начать поставки Киеву.

Контракт между польской и украинской компаниями действует до конца марта, объем поставок — более 60 млн куб. м. Поставки начались утром в пятницу, 2 марта, через узел «Германовице», который соединяет украинскую и польскую газотранспортные системы, отмечается в сообщении PGNiG.

«Благодаря нашим польским партнерам очередная попытка Москвы использовать газ как политическое оружие против Украины провалилась. Я надеюсь, что ЕС и правительства стран-членов учтут это, когда будут принимать финальное решение о «Северном потоке-2», — прокомментировал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Накануне «Газпром» отказался начать поставки газа на Украину, поскольку стороны не заключили дополнительное соглашение к действующему контракту. Российская компания вернула «Нафтогазу» поступившую предоплату.

На следующий день председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания расторгнет все заключенные с Украиной контракты. Он пояснил, что решение Стокгольмского арбитража (суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзиту; с учетом платы за поставленный газ российская сторона должна выплатить только $2,6 млрд) позволяет соседней стране решить проблемы в экономике «за наш счет».

Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, в пятницу призвала две компании урегулировать проблему. В ЕС опасаются, что ситуация может сказаться на поставках европейским потребителям.

Теги: «Нафтогаз» , PGNiG , поставки газа
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