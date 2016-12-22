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ПАСЕ утвердила председателем депутата из Швейцарии
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ПАСЕ утвердила председателем депутата из Швейцарии
Политика, 14:11
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ПАСЕ утвердила председателем депутата из Швейцарии

Парламентарий из Швейцарии Лилиан Мори Паскье утверждена в должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Паскье была единственным претендентом на данный пост. Она сменила итальянского коллегу Микеле Николетти, который занимал эту должность с января 2018 года. Он ушел в отставку, после того как не сумел подтвердить депутатский мандат в Италии.

Паскье стала 32-м председателем ПАСЕ и вторым швейцарским представителем с 1949 года. Она четвертая женщина, занимающая этот пост.

В своем первом выступлении Паскье заявила о необходимости распространения ценностей Европы.

«Права человека, демократия и верховенство права должны обратить вспять тенденцию к страданиям, эксплуатации и нищете. Нашим ответом на ненависть и идеологию «каждый сам за себя» должны быть справедливость, солидарность и сплоченность», — заявила Паскье.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию прав на участие в голосовании, заседаниях уставных органов ассамблеи и участие в мониторинговой деятельности. Это произошло после присоединения к России Крыма по итогам референдума в марте 2014 года. Европарламентарии назвали голосование незаконным. В январе 2016 года российская делегация объявила, что отказывается от участия в работе ассамблеи. Летом 2017 года Россия прекратила выплачивать членские взносы до полного восстановления своих полномочий в ПАСЕ.

Теги: ПАСЕ , Швейцария
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