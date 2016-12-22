В Россию вернулись из Сирии два вертолета Ка-52 и их экипажи
Общество, 06:33
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В Россию вернулись из Сирии два вертолета Ка-52 и их экипажи
Два вертолета Ка-52 и их экипажи вернулись в Россию из Сирии на военно-транспортном самолете Ан-124 «Руслан», сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс».
«Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики», — рассказали в военном ведомстве. Там добавили, что оба Ка-52 подготовили к перевозке на аэродроме Хмеймим.
С чем связан вывод вертолетов из Сирии, в министерстве не уточнили.
В России вертолеты и экипаж вернут на аэродромы базирования. Всего в страну из Сирии возвратились 13 летательных аппаратов, они были размещены в пунктах их постоянной дислокации.
Как сообщалось, 25 июня в Россию вернулись еще два вертолета Ка-52, которые закончили выполнение своих задач в Сирии.