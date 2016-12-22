В Россию из Сирии вернули два военных вертолета
Война в Сирии, 07:16
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В Россию из Сирии вернули два военных вертолета
Два вертолета Ка-52 были возвращены в Россию после выполнения военных задач в Сирии, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны. Указывается, что с аэродрома Хмеймим машины, а также их экипажи были доставлены самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан».
Как указывают в военном ведомстве, после возвращения в Россию пилоты и вертолеты будут направлены на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации.
Как ранее сообщала «Российская газета», за последнюю неделю из Сирии в Россию вернулись 11 самолетов и вертолетов, их экипажи, а также специалисты летно-технического состава, которые обслуживали базу «Хмеймим».С чем связан вывод техники из Сирии, военные не уточняли.