Месси признали лучшим игроком матча Аргентина — Нигерия

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком в матче его национальной команды против футболистов из Нигерии, сообщается на сайте ЧМ-2018.

Там отметили, что гол, который он забил в ворота нигерийцев на 15-й минуте стал 100-м на мундиале в 2018 году. Это уже третий ЧМ по футболу, на котором Месси удается поразить ворота противников.

Ранее Аргентина победила Нигерию со счетом 2:1 и вышла из группы на втором месте. После матча нападающий рассказал , что несмотря на то, что он забил гол в первом тайме, игра была тяжелой. А реализованный пенальти позволил нигерийцам заставить сборную Аргентины понервничать.

Следующим противником команды станет сборная Франции, с которой они сыграют 30 июня в 1/8 чемпионата.