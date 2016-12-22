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Месси рассказал о сложностях в матче с Нигерией
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Месси рассказал о сложностях в матче с Нигерией
ЧМ-2018, 01:51
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Месси рассказал о сложностях в матче с Нигерией

Аргентине было тяжело играть против сборной Нигерии, об этом на пресс-конференции после матча заявил аргентинский футболит Лионель Месси, передает ТАСС.

«На кону стояло все, это был трудный матч. Мы не лучшим образом провели предыдущие две встречи. Мы знали, что это будет тяжелый вечер, но мы прошли дальше», — рассказал нападающий.

Он отметил, что аргентинцам удалось контролировать мяч в первом тайме, но после того, как на 51-й минуте им забили гол с пенальти, обстановка усложнилась. «Ничья усложнила наше положение, мы начали нервничать, нам казалось, что время просто летит, но мы забили», — поделился Месси.

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Аргентина победила Нигерию со счетом 2:1 на стадионе в Санкт-Петербурге, таким образом команда вышла в 1/8 ЧМ-2018 на втором месте в группе, уступив Хорватии. Следующими соперниками аргентинцев станут французы, с ними они сыграют в субботу, 30 июня.

Теги: Лионель Месси , ЧМ по футболу - 2018
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