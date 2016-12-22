Правозащитники не нашли оснований для недопуска журналистов RT на Украину

Украине могут не нравится материалы Russia Today (RT), но это не является поводом не пускать в страну журналистов этого телеканала, заявила представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Киеве Таня Купер, передает RT.
По ее словам, свобода СМИ является одним из фундаментальных прав человека. Купер добавила, что, вероятно, у Украины есть причины не любить материалы RT и других СМИ из России, но это «не является причиной для того, чтобы не допускать журналистов делать свою работу».
Представитель HRW подчеркнула, что борьба Киева с «российской пропагандой» должна проходить в рамках международного права.
Накануне, 26 июня, на Украину не пустили секретаря Союза журналистов России Евгения Примакова и журналиста RT Полу Слиер, которые приехали на конференцию «Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее».
Как рассказал РБК Примаков, сотрудники Службы безопасности Украины остановили его на пограничном контроле, после чего увели в комнату, где заявили, что он представляет угрозу для национальной безопасности страны из-за чего ему на пять лет запретят ее посещать.
В российском МИД назвали эти действия дискриминационными, подчеркнув, что таким образом Киев показывает нежелание прекращать «развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ».