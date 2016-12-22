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Правозащитники не нашли оснований для недопуска журналистов RT на Украину
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Правозащитники не нашли оснований для недопуска журналистов RT на Украину
Политика, 02:59
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Правозащитники не нашли оснований для недопуска журналистов RT на Украину

Украине могут не нравится материалы Russia Today (RT), но это не является поводом не пускать в страну журналистов этого телеканала, заявила представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Киеве Таня Купер, передает RT.

По ее словам, свобода СМИ является одним из фундаментальных прав человека. Купер добавила, что, вероятно, у Украины есть причины не любить материалы RT и других СМИ из России, но это «не является причиной для того, чтобы не допускать журналистов делать свою работу».

Представитель HRW подчеркнула, что борьба Киева с «российской пропагандой» должна проходить в рамках международного права.

Накануне, 26 июня, на Украину не пустили секретаря Союза журналистов России Евгения Примакова и журналиста RT Полу Слиер, которые приехали на конференцию «Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее».

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Политика

Как рассказал РБК Примаков, сотрудники Службы безопасности Украины остановили его на пограничном контроле, после чего увели в комнату, где заявили, что он представляет угрозу для национальной безопасности страны из-за чего ему на пять лет запретят ее посещать.

В российском МИД назвали эти действия дискриминационными, подчеркнув, что таким образом Киев показывает нежелание прекращать «развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ».

Теги: Украина , журналисты , HRW
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