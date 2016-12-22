Внука Примакова не пустили в Киев на конференцию ОБСЕ

Секретаря Союза журналистов России Евгения Примакова, прибывшего в Киев для участия в конференции «Укрепление свободы СМИ и плюрализма в Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее», не пустили на Украину.

Как рассказал Примаков РБК, в аэропорту Борисполь к востоку от Киева на пограничном контроле его остановили сотрудники Службы безопасности Украины и провели в комнату ожидания. Там они заявили, что Примаков представляет угрозу национальной безопасности Украины, в связи с чем ему на пять лет запретят въезд на Украину. У секретаря СЖР забрали паспорт, пообещав вернуть только в самолете, чтобы он не сбежал. Сейчас он находится в транзитной зоне, ожидая обратный вечерний вылет.

«Все было корректно, вежливо, меня вызвали в комнату для собеседования. посмотрели документы и распечатали информацию по конференции ОБСЕ. [Сотрудники СБУ] подумали, созвонились и сказали, что в соответствии с законом мне закрыт въезд на 5 лет на Украину как человеку, который несет угрозу ее безопасности. Обидно, что я ехал сюда с толковыми идеями по выстраиванию доверия в ситуации, когда у России и Украины нет взаимного доверия друг к другу», — объяснил Примаков.

На мероприятии Примаков был официально приглашен ОБСЕ. По его словам, он выполнял миссию СЖР и Общественной палаты по переговорам насчет гарантий обеспечения безопасности журналистов, которые освещают события на Украине и в России, рассказал Примаков РБК. В частности, он хотел предложить не рассматривать журналистов с обеих стороны как комбатантов (участников боевых действий) и поднять вопрос освобождения главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. «Но, видимо, эта конференция задумывалась как междусобойчик, где надо осудить Россию, и какой-то другой точки зрения там не должно быть. Печально, что Украина последовательно отрезает уже не связи, а ниточки с России. Сложно убедить людей не навредить себе», — пояснил секретарь СЖР.

Евгений Примаков работал на российском телевидении под псевдонимом Евгений Сандро. Он — внук главы российского правительства в 1998-1999 годах и министра иностранных дел в 1996-1998 годах Евгения Примакова. Примаков-младший также является генеральным директором АНО «Русская гуманитарная миссия» и член Общественной палаты.

20 июня сотрудники украинской Госпогранслужбы не пустили в страну российского актера Бориса Каморзина и каскадера Сергея Михайлова. Им также отказали в праве въезда на Украину сроком на три года. В Госпогранслужбе пояснили, что Каморзин в 2015 году был в Крыму, а Михайлов — «временно оккупированную территорию».